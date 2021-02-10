مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بـ 0.179%
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:43 م
وكالاتطباعة
أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم الأربعاء، عند مستوى 74ر3559 نقطة منخفضًا بـ 6.4 نقاط وبنسبة 0.179% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي أغلقت على 13ر3566 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونًا و536 ألفًا و528 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 2ر25% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و(54) ألفًا و(497) ريالًا عمانيًا.
وبلغت قيمة التداول مليونًا و536 ألفًا و528 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 2ر25% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و(54) ألفًا و(497) ريالًا عمانيًا.