مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بـ 0.179%

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم الأربعاء، عند مستوى 74ر3559 نقطة منخفضًا بـ 6.4 نقاط وبنسبة 0.179% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي أغلقت على 13ر3566 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونًا و536 ألفًا و528 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 2ر25% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و(54) ألفًا و(497) ريالًا عمانيًا.