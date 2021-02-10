ارتفاع معدل البطالة بين الشباب في تركيا إلى 25.4%

أعلن معهد الإحصاء التركي، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من 15 حتى 25 سنة بمقدار 0.9 نقطة، ليصل إلى 25.4%.واحتلت تركيا المرتبة الثالثة ضمن أقل الدول الأوروبية في معدلات التوظيف بنسبة توظيف بلغت 43.6 %، فيما سجلت كوسوفو أدنى معدلات توظيف بين الدول الأوروبية بنسبة توظيف بلغت 24.1 % تلتها مولدوفا في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 40.1 %.وفي تركيا انخفضت أصول صندوق التأمين ضد البطالة بمقدار 28 مليار ليرة تركية في عام 2020 بسبب زيادة البطالة والمدفوعات.ووفق البيانات الرسمية، بلغ معدل البطالة في تركيا، لشهر نوفمبر 2020، 12.9 %، بينما زعم معهد الإحصاء أن عدد العاطلين عن العمل انخفض بمقدار 391 ألف شخص.