مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها في السعودية

أعربت وزارة الخارجية المصرية عن بالغ إدانتها واستهجانها بأشد العبارات، استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها في جنوب المملكة العربية السعودية، وكذلك مواصلتها أعمالها العدائية التي تستهدف أراضي المملكة.وأضافت وزارة الخارجية في بيان: "مصر تؤكد مُجددًا على تضامنها ووقوفها، حكومة وشعبًا، مع الشقيقة السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، التي تُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، فضلا عما تُمثله من تهديد سافر ومباشر للأمن والاستقرار الإقليمييّن".