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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مصنع لتعبئة زيوت السيارات المغشوشة في الإسكندرية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:37 م
ضبط مصنع لتعبئة زيوت
ضبط مصنع لتعبئة زيوت السيارات
هبه عويضه
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تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط مصنع لتعبئة زيوت السيارات بدون ترخيص بمنطقة مرغم بالعامرية، خلال حملة لإدارة التجارة الداخلية بقيادة أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك.

وأسفر التفتيش عن ضبط ١٠ تانك × ١٠٠٠ لتر به مادة سائلة غير معروفة وغير مدون عليها أي بيانات، و٢٤٠ كرتونة × ١٢ عبوة زيت باور وجيربوكس مدون عليها 1 لتر بلد المنشأ الإمارات العربية المتحدة منتج نهائي ومعد للبيع، و٤٠ كرتونة × ٢٤ عبوة زيت فرامل مدون عليه بلد المنشأ إيطاليا منتج نهائي ومعد للبيع.

كما تم ضبط ١٢٠ كرتونة × ١٢ زيت باور مدون عليه بلد المنشأ صنع في مصر منتج نهائي ومعد للبيع، و٢٠٠٠ عبوة فارغة صاج مدون زيت باور وجيربوكس بلد المنشأ الإمارات العربية المتحدة، و٤٤٥٠٠ عبوة فارغة بلاستيك بدون بيانات مختلفة الاحجام، و١٥٠٠٠ كرتونة حجم كبير فارغة، و٥٠ روزمة × ١٠٠٠ استيكر الخاص بعبوات الزيوت مختلفة الانواع.

كما تم ضبط شركة لقطع غيار السيارات تقوم ببيع قطع غيار سيارات مجهولة المصدر بمنطقة اللبان وتم ضبط 10 قاعدة فتيس، و6 قاعدة موتور، و20 مساعد شنطة، و5 طقم x 2 فانوس خلفي، و12 تيل فرامل، و15 تيل فرامل، وثلاثة طقم x2 فانوس أمامي.

كما تم تحرير محضرين أوكازيون بدون تصريح بمنطقة محطة الرمل، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

جاء ذلك بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المصانع والمنشأة الصناعية الغير مرخصة لحماية المواطنين من التدليس والغش التجارى.

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