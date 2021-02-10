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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لترشيد المياه.. «الري» تواصل تأهيل ترع الفيوم وسوهاج

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:37 م
تأهيل ترع الفيوم
تأهيل ترع الفيوم وسوهاج
وائل القمحاوى
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تشهد الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حالة من النشاط والعمل المستمر على مدار اليوم والساعة، لسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى وجود العديد من المهندسين وقيادات الري للإشراف على التنفيذ على أكمل وجه وجودة الأعمال المنفذة ومعدلات الإنجاز فيها.

وتواصل إدارة مشروع قناطر نجع حمادي، الأربعاء، أعمال تأهيل وتبطين عدة ترع منها تأهيل وتبطين ترعه شبل بطول 3.76 كيلو متر بهندسة ري المراغة بسوهاج، حيث يتم تنفيذ تبطين الخرسانة العادية تحت إشراف الإدارة العامة لقناطر نجع حمادى الجديدة قطاع الخزانات، وبلغت نسبة التنفيذ الفعلية 43.5٪، كما يواصل قطاع تطوير الري تأهيل ترعة العال الكبير بزمام هندسة ري سنورس إدارة ري شرق الفيوم.

كما يتم استكمال تبطين ترعة بنوفر زمام الإدارة العامة لري الغربية، مع التأكيد على الالتزام بعمليات ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة لتحقيق إنجاز مشروع التأهيل.

من جهته، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أهمية المشروع في ترشيد استهلاك المياه، مشددا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة في المشروع القومي لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ في جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية.

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