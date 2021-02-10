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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الاربعاء بنقل مسنة  تعاني من السمنة المفرطة حيث بلغ وزنها مايقارب 400 كجم وتبلغ من العمر 65 عاما لمستشفى المنصورة العام الجديد  " الدولي " بناء على تكليف الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة .

«وزنها 400 كيلو».. وزيرة الصحة تكلف بنقل مسنة لمستشفى المنصورة الدولي

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:32 م
مسنة
مسنة
عمرو الحوتى
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وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، بنقل مسنة تعاني من السمنة المفرطة، حيث بلغ وزنها ما يقارب 400 كجم وتبلغ من العمر 65 عاما لمستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي"، بناء على تكليف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وكان فى استقبال السيدة فريق من أكفأ أطباء الدولي بجميع التخصصات، حيث تم إجراء جميع الفحوصات والأشعة اللازمة وتم عرضها على أطباء الباطنة والقلب والأوعية الدموية والعظام والجراحة، حيث تبين أنها تعاني من قرح فراش بالأرجل وتورم بالقدمين ناتج عن انسداد في الأوعيه الليمفاوية، ما أدى إلى عدم قدرتها على الحركة، كما تعاني من ارتفاع في ضغط الدم.

ووجه وكيل الوزارة إدارة المستشفى بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لها وإنهاء جراءات علاجها على نفقة الدولة، كما تقدم بالشكر لرجال هيئة الإسعاف بالدقهلية لسرعة استجابتهم لنقل الحالة للمستشفى وأشاد بجهودهم التى سطرت  ومازالت تسطر ملحمة تاريخية في الالتزام والمسئولية والانضباط والإخلاص والتفاني، مؤكدا أننا جميعأ نعمل كمنظومة متكاملة واحدة لتقديم افضل خدمة للمواطن المصري بمحافظة الدقهلية.

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