«وزنها 400 كيلو».. وزيرة الصحة تكلف بنقل مسنة لمستشفى المنصورة الدولي

وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، بنقل مسنة تعاني من السمنة المفرطة، حيث بلغ وزنها ما يقارب 400 كجم وتبلغ من العمر 65 عاما لمستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي"، بناء على تكليف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.وكان فى استقبال السيدة فريق من أكفأ أطباء الدولي بجميع التخصصات، حيث تم إجراء جميع الفحوصات والأشعة اللازمة وتم عرضها على أطباء الباطنة والقلب والأوعية الدموية والعظام والجراحة، حيث تبين أنها تعاني من قرح فراش بالأرجل وتورم بالقدمين ناتج عن انسداد في الأوعيه الليمفاوية، ما أدى إلى عدم قدرتها على الحركة، كما تعاني من ارتفاع في ضغط الدم.ووجه وكيل الوزارة إدارة المستشفى بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لها وإنهاء جراءات علاجها على نفقة الدولة، كما تقدم بالشكر لرجال هيئة الإسعاف بالدقهلية لسرعة استجابتهم لنقل الحالة للمستشفى وأشاد بجهودهم التى سطرت ومازالت تسطر ملحمة تاريخية في الالتزام والمسئولية والانضباط والإخلاص والتفاني، مؤكدا أننا جميعأ نعمل كمنظومة متكاملة واحدة لتقديم افضل خدمة للمواطن المصري بمحافظة الدقهلية.