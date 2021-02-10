مصرع شاب في حادث دراجة نارية بالغربية

لقي شاب في العقد الاول من عمره مصرعه اليوم، وذلك إثر حادث تصادم دراجة نارية بمدخل قرية ميت المخلص التابعة لمركز ومدينة زفتى في محافظة الغربية، وتم نقله إلى مستشفى زفتى العام.كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى زفتى العام يفيد بوصول "إبراهيم. م. ع"، طالب 17 سنة، جثة هامدة للمستشفى، وذلك إثر حادث تصادم بمدخل قرية ميت المخلص التابعة لمركز زفتى، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.