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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الري» تزيل التعديات على الترع المتعبة ضمن خطة التأهيل

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:45 م
إزالة التعديات
إزالة التعديات
وائل القمحاوى
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تنفذ الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات وقطاع حماية النيل، حملات إزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بالإضافة إلى إزالة المخالفات التى تعترض مشروع تأهيل وتبطين الترع المتعبة، ومنذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

ونفذ قطاع الموارد المائية والرى بالوجه القبلى، الأربعاء، حملات إزالة موسعة للمخالفات، خاصة التى تعترض مسار الترع المتعبة والتى يتم تنفيذ المشروع القومي لتأهيلها، ومنها ترعة مجرور الأسيوطى داخل قطاع الترعة على نفقة المخالفين، وذاك لإتمام أعمال التأهيل بالشكل الصحيح بمنطقة هندسة رى ساحل سليم.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، استمرارية المتابعة اليومية للمخالفات وحصر التعديات على كل الترع والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات من أجل تدقيق حصرها، في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية، لتوفير الاحتياجات المائية لجميع القطاعات وتنفيذ المشروعات ومنها مياه الشرب والري والحد من تلوث المجاري المائية، مما يؤثر على جودة المياه.

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