بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي.. و«حياة كريمة» أبرز أجنداته

بدأ قبل قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات الهامة.ومن المرتقب أن يناقش المجلس سير مبادرتي الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة في القرى المصرية، وتطوير عواصم ومدن المحافظات المصرية، إضافة لمناقشة الوضع الوبائي لكورونا.كما يناقش رئيس الوزراء ملف المشروعات القومية الكبري ومدى تقدم عمليات التنفيذ على الأرض، خاصة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وقرب الانتقال الحكومي إلى هناك ومدى الاستعداد له، ومشروع العلمين الجديدة، خاصة بعد توقيع الشركة الصينية المنفذة لأبراج العاصمة على تنفيذ 5 أبراج جديدة بالمنطقة الشاطئية هناك، ومشروع المتحف الكبير.