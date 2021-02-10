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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

برلمانية: «مسبار الأمل» الإماراتي إنجاز تاريخي وفخر لكل العرب

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:24 م
الدكتورة دينا أحمد
الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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اعتبرت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، نجاح دولة الإمارات العربية في وصول مسبار الأمل الإماراتى إلى كوكب المريخ أنه فخر وشرف كبير للدول العربية لدخول عالم الفضاء، مؤكدة أن هذه الخطوة خطوة على الطريق الصحيح وبادرة أمل لدخول الدول العربية إلى عالم الفضاء.

وقالت إسماعيل، في بيان، إنه بعد نجاح مسبار الأمل في الوصول لكوكب المريخ أصبح لدى الأمة العربية تفاؤل كبير بتحقيق المزيد من النجاحات لدى الدول العربية لدخول فى عالم القضاء، متوجهة بالتهنئة والتحية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على هذا الإنجاز التاريخى الذى لقى ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق من مختلف الدول العربية على مستوى قياداتها وحكوماته وشعوبها، لأن الإنجاز الإماراتى هو إنجاز لجميع الدول العربية.

وفي وقت سابق، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وصول مسبار الأمل إلى مداره فى كوكب المريخ وتلقى مركز بن راشد للفضاء أول إشارة، وبذك تصبح الإمارات خامس دولة تصل إلى الكوكب الأحمر وتعد الرحلة الشاقة التى قطعها المسبار على مدار الـ 7 أشهر الماضى منذ إطلاقه من قاعدة تاناغاشيما الفضائية في اليابان في 20 يوليو 2020، أول مهمة إلى المريخ تقوم بها دولة عربية ومسلمة وقطع المسبار مسافة 493.5 مليون كيلومترًا.

وبحسب وسائل إعلام اماراتية، الوصول ليس نهاية الرحلة بل هو بداية لأخطر مراحل مهمة المسبار وأكثرها دقّة، نظرًا لكونها المرة الأولى التي يتم فيها استخدام منظومة المسبار الذي تم تصنيعه بالكامل ولم يتم شراء أي جزء منه.

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