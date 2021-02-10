رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«التسامح الأخلاقي» في ندوة لخريجي الأزهر بالدقهلية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:23 م
ندوة لخريجي الأزهر
ندوة لخريجي الأزهر بالدقهلية
أميرة العناني
طباعة
عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة الدقهلية ندوة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، وذلك بمقر جمعية «النور والأمل» لرعاية المكفوفين والأيتام بالمنصورة.

وألقت الدكتورة فاطمة كشك، المشرف العام على فرع المنظمة بالدقهلية، كلمة أوضحت فيها "أن الهدف من وثيقة الأخوة هو ترسيخ الحوار بين الشعوب المختلفة، وتفعيل جانب الأخوة الإنسانية، بغض النظر عن العرق واللون والدين والثقافة"، مؤكدة ضرورة تفعيل هذه الوثيقة وما تحويه من تعايش وسلام ومحبة ووئام.

كما بين الدكتور علي السيد، الواعظ العام بالدقهلية، في كلمته، أن الدين الإسلامي يحث على الأخوة الإنسانية والتسامح، وأن الأخوة تقوم على أساس من التعارف والتآلف والتواصل فيما بين الناس، ودعا إلى إقامة علاقات طيبة بين أفراد المجتمع، تقوم على أساس من الحب والبر والعدل، باعتبار أن الإنسان عضو يتفاعل مع غيره، وهذا يستوجب منه أن يكون رحيما في تعاملاته.

في ختام الندوة أشار الدكتور إيهاب إبراهيم، الموجه العام بوعظ الدقهلية، إلى أن الأديان السماوية تدعو إلى الحفاظ على كرامة الإنسان، وأنه كلما ارتقى الإنسان في الفهم والمعرفة والعلم ظهرت عليه سمة التسامح.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب الحوار والنقاش مع الأئمة والدعاة، والإجابة على أسئلة الحاضرين.

موضوعات متعلقة

لا تغيرات مفاجئة واستمرار الشبورة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

السيسي لوزير خارجية العراق: سياسة مصر في المنطقة قائمة على مبادئ رشيدة متوازنة

فشل مفاوضات الزمالك وساسي.. واللاعب يقترب من الرحيل للدوري الإماراتي

«التعليم» تكشف حقيقة حذف أجزاء من المناهج

الصور

image description

محافظ مطروح يتفقد قرية سيدي شبيب المدرجة في «حياة كريمة» (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير ورصف بشوارع حي غرب

image description

وحدة الإنقاذ السريع ترفع المخلفات والقمامة بقرى أسيوط

image description

المؤتمر الدولي لعلاج الأورام في نسخته الـ12 بجامعة أسيوط نهاية فبراير

image description

توجيه بشأن مشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها فى أسيوط

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة

3 أزمات تواجه الزمالك قبل مواجهة بطل الجزائر في دوري الأبطال

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

حريق في طائرة مدنية بمطار أبها السعودي بعد هجوم حوثي

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

أسترازينيكا تتعاون مع شركة ألمانية لإنتاج المزيد من اللقاحات لأوروبا

ملخص أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 13

القبض على 8 في بريطانيا لقيامهم بقرصنة هواتف عدد من المشاهير

دراسة ترجح عددا كبيرا من حالات إساءة معاملة الأطفال غير المبلغ عنها في ألمانيا

أيام زمان

«أنسى أننى فنانة وأقضى طلبات المنزل».. طقوس فاتن حمامة كزوجة

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

هيثم الحاج علي رئيسًا لمجلس إدارة جريدة القاهرة

«مصائر آل حبرون».. رواية جديدة للسعيد صالح

ورش فنية وتوعوية بمركز طلعت حرب خلال فبراير

التنورة والنيل للآلات الشعبية والأراجوز أسبوعيًا في قبة الغوري والسحيمي