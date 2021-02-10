«التسامح الأخلاقي» في ندوة لخريجي الأزهر بالدقهلية

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة الدقهلية ندوة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، وذلك بمقر جمعية «النور والأمل» لرعاية المكفوفين والأيتام بالمنصورة.وألقت الدكتورة فاطمة كشك، المشرف العام على فرع المنظمة بالدقهلية، كلمة أوضحت فيها "أن الهدف من وثيقة الأخوة هو ترسيخ الحوار بين الشعوب المختلفة، وتفعيل جانب الأخوة الإنسانية، بغض النظر عن العرق واللون والدين والثقافة"، مؤكدة ضرورة تفعيل هذه الوثيقة وما تحويه من تعايش وسلام ومحبة ووئام.كما بين الدكتور علي السيد، الواعظ العام بالدقهلية، في كلمته، أن الدين الإسلامي يحث على الأخوة الإنسانية والتسامح، وأن الأخوة تقوم على أساس من التعارف والتآلف والتواصل فيما بين الناس، ودعا إلى إقامة علاقات طيبة بين أفراد المجتمع، تقوم على أساس من الحب والبر والعدل، باعتبار أن الإنسان عضو يتفاعل مع غيره، وهذا يستوجب منه أن يكون رحيما في تعاملاته.في ختام الندوة أشار الدكتور إيهاب إبراهيم، الموجه العام بوعظ الدقهلية، إلى أن الأديان السماوية تدعو إلى الحفاظ على كرامة الإنسان، وأنه كلما ارتقى الإنسان في الفهم والمعرفة والعلم ظهرت عليه سمة التسامح.وفي نهاية اللقاء تم فتح باب الحوار والنقاش مع الأئمة والدعاة، والإجابة على أسئلة الحاضرين.