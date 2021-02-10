مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات يحصل على اعتماد منظمة Asme الأمريكية

تحرص وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها ووحداتها التابعة على التطوير الدائم لمواكبة كل ما هو جديد في عالم الصناعة، وفي هذا الصدد نجح مصنع "إنتاج وإصلاح المدرعات" (200 الحربى) فى الحصول على الاعتماد عن أكواد (u&r) من منظمة "Asme"، وهى جمعية أمريكية متخصصة في مجال الهندسة الميكانيكية والغلايات والمراجل البخارية وهو الكود والمعيار الدولي المستخدم في تصنيع أوعية الضغط والغلايات، ويعرف باسم ASME Boiler and Pressure، والذي يتيح للمصنع الدخول بقوة في مجال صناعة وإصلاح وصيانة أوعية الضغط والغلايات بمختلف أنواعها.وتقديرا لهذا النجاح، قام المهندس رفيق رزق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات بتكريم فريق العمل المشارك في حصول المصنع على هذا الاعتماد وهم "مهندس أيمن محمد أحمد رئيس قطاعات الجودة، مهندس شوقى الحلو رئيس قطاع هندسة الجودة، مهندس حسام فكرى، مهندس كريم عبد العزيز، فنى لحام مينا ماهر إسحق، فنى لحام السيد عبد المنعم قطب، فنى لحام طارق السيد عواد، فنى براد سيد على عبده، وفنى براد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن.حضر التكريم المهندس ماجد جمال الدين - نائب رئيس مجلس الإدارة، واللواء أحمد أمين أحمد، والمهندس سعيد شافعى رئيس اللجنة النقابية، ورؤساء القطاعات وعدد من العاملين الممثلين لكافة القطاعات بالشركة، وقد التزم الحضور بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.الجدير بالذكر أن الجمعية الأمريكية التي منحت المصنع هذا الاعتماد قد تأسست في عام 1880 إثر حوادث انفجار متعددة لغلايات البخار، وقد أنشأت الجمعية في عام 1911م لجنة الغرض منها تحديد مواصفات إنتاج الغلايات والمراجل البخارية والسفن وأوعية الضغط.