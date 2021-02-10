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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تسيير 5 رحلات للبالون الطائر بمطار الأقصر اليوم

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:22 م
مطار الأقصر
مطار الأقصر
محمود السعدى
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سيرت شركات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، 5 رحلات نقلت عبرهم ما يقرب من 50 راكبا من مختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارتي السايحة والطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية والدولية الوافدة إلى البلاد خلال الفترة المستقبلية، رغم الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم.

وتشهد حركة سياحة البالون الطائر بمحافظة الأقصر خلال الآونة الأخيرة انخفاضا ملحوظا، نتيجة قلة الأعداد والأفواج السياحية الوافدة إلى المحاظفة، بسبب الأوضاع الصحية الراهنة، رغم حرص شركات السياحة على تواصل تعقيم وتطهير البالون الطائر بمختلف الرحلات.

ومن جانبها، تواصل السلطات المختصة بمهبط البالون الطائر بمطار الأقصر الدولي، تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، تنفيذا لتوصيات وتعليمات الشركة المصرية للمطارات وسلطة الطيران المدني المصري، لضمان سلامة العالمين والركاب واطقم البالون في ظل الظروف الصحية الصعبة الراهنة.

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