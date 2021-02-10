رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي لوزير خارجية العراق: سياسة مصر في المنطقة قائمة على مبادئ رشيدة متوازنة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:29 م
السيسي لوزير خارجية
السيسي لوزير خارجية العراق
الدستور
طباعة
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، فؤاد حسين، وزير خارجية جمهورية العراق، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وأحمد الدليمي، السفير العراقي بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير خارجية العراق نقل للرئيس السيسي رسالة من نظيره العراقي برهم صالح، تتعلق بموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا حرص العراق على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر على جميع المستويات، في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية، وفى ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة والداعم للعراق، بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية.

من جهته أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق، والحرص على تعزيز دوره القومي العربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة، دعمًا لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل العربي المشترك، وذلك في إطار سياسة مصر القائمة على مبادئ رشيدة متوازنة وثوابت أخلاقية راسخة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتقدم والازدهار للجميع.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد استعراض الوضع السياسي والأمني في المنطقة، والتحديات في هذا الإطار، حيث تم التوافق على استمرار التشاور المتبادل بين البلدين لاستعادة الأمن والاستقرار، كما تم التطرق إلى مجمل العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، فضلًا عن سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.

كما طالب الرئيس في نهاية اللقاء بنقل تحياته إلى شقيقيه السيد برهم صالح الرئيس العراقي، والسيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي.

موضوعات متعلقة

قطع المياه 12 ساعة عن 17 منطقة وجهة بالقاهرة السبت المقبل

حيرة باتشيكو.. مدرب الزمالك يحسم مصير المهاجم أمام مولودية الجزائر

إحالة طبيب أسنان هتك عرض 4 رجال إلى الجنايات

الأهلي يغرم كهربا والشحات بعد مصافحة أبو تريكة

الصور

image description

وحدة الإنقاذ السريع ترفع المخلفات والقمامة بقرى أسيوط

image description

المؤتمر الدولي لعلاج الأورام في نسخته الـ12 بجامعة أسيوط نهاية فبراير

image description

توجيه بشأن مشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تشدد الإجراءات الاحترازية استعدادًا للامتحانات

image description

إصابة 55 عاملا فى تصادم 3 أتوبيسات على طريق «الإسماعيلية- الزقازيق»

الأكثر قراءة

3 أزمات تواجه الزمالك قبل مواجهة بطل الجزائر في دوري الأبطال

السيسي لوزير خارجية العراق: سياسة مصر في المنطقة قائمة على مبادئ رشيدة متوازنة

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

الخطيب يرفض مغادرة كهربا والشحات الدوحة بعد قرار الفيفا

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

سول تقدم اختبارات كورونا مجانية للكلاب والقطط

تعرف على أسعار السجائر الجديدة في مصر ٢٠٢١ بعد قرار فيليب موريس

جنوب أفريقيا تلجأ إلى لقاح «جونسون آند جونسون» ضد «كورونا»

«بيونتك» تبدأ إنتاج لقاحها في مصنع جديد بماربورج

أيام زمان

«أنسى أننى فنانة وأقضى طلبات المنزل».. طقوس فاتن حمامة كزوجة

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

«التعاونيات الثقافية» محاضرة بمركز خليل السكاكيني الثقافي

«المعرفة في زمن الحراك الشّعبي» محاضرة بمعهد العلوم الاجتماعية

اختيار أحمد رجب صقر «قومسيرا» لمهرجان ضي الرابع للشباب

«القومية للفنون الشعبية» تقيم حفلا بقبة الغوري غدًا