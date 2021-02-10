السيسي لوزير خارجية العراق: سياسة مصر في المنطقة قائمة على مبادئ رشيدة متوازنة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، فؤاد حسين، وزير خارجية جمهورية العراق، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وأحمد الدليمي، السفير العراقي بالقاهرة.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير خارجية العراق نقل للرئيس السيسي رسالة من نظيره العراقي برهم صالح، تتعلق بموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا حرص العراق على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر على جميع المستويات، في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية، وفى ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة والداعم للعراق، بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية.من جهته أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق، والحرص على تعزيز دوره القومي العربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة، دعمًا لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل العربي المشترك، وذلك في إطار سياسة مصر القائمة على مبادئ رشيدة متوازنة وثوابت أخلاقية راسخة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتقدم والازدهار للجميع.وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد استعراض الوضع السياسي والأمني في المنطقة، والتحديات في هذا الإطار، حيث تم التوافق على استمرار التشاور المتبادل بين البلدين لاستعادة الأمن والاستقرار، كما تم التطرق إلى مجمل العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، فضلًا عن سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.كما طالب الرئيس في نهاية اللقاء بنقل تحياته إلى شقيقيه السيد برهم صالح الرئيس العراقي، والسيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي.