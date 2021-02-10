السجن 5 سنوات لـ«فرعون» لاتهامه بالاتجار في المخدرات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي ابراهيم الزقم، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة سائق بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مائة ألف، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد هيثم عزت مزيد، ومحمود سلامه شرف الدين، وأمانة سر عادل عزت ومصطفى أبو يسر.ترجع أحداث القضية رقم 16908 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بالقبض على سائق بحوزته كمية من المواد المخدرة بدائرة القسم.كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، قيام المتهم "ع.م.ع"، 28 سنة، سائق، وشهرته "فرعون"، والمسجل في سجلات القسم في العديد من القضايا بالكارته رقم 4752، بالاتجار في المواد المخدرة.تم تحديد مكان تواجده وإلقاء القبض عليه وتفتيشه عثر بحوزته على عدد 16 قطعة لمخدر الحشيش و3 لفافات لمخدر الاستروكس ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.