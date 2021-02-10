ندب المعمل الجنائي لفحص حريق شقة سكنية بالنهضة

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، بانتداب المعمل الجنائي في حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة المحمودية بالنهضة، لبيان سبب الحريق.نشب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المحمودية بالنهضة، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن حريق كل محتويات الشقة دون وقوع إصابات.وتمكن أهالى المنطقة من مساعدة سكان الشقة من الخروج من النوافذ بعد سيطرة الحريق على كل محتويات الشقة.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ للنجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المحمودية بالنهضة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للشقق المجاورة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.