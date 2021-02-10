العاهل المغربي يهنئ موسى فقيه لإعادة انتخابه رئيسا لمفوضية الاتحاد الإفريقي

هنأ العاهل المغربي الملك محمد السادس، موسى فقيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمفوضية الاتحاد الإفريقي.وأعرب العاهل المغربي، في برقية تهنئة، عن تمنياته بالنجاح التام لموسى فقيه في عمله خدمة للاتحاد الإفريقي.وقال الملك محمد السادس - في البرقية - "الثقة التي تم تجديدها في شخصكم هي بالتأكيد، صدى للالتزام والتفاني الذي برهنتم عليه طوال ولايتكم الأولى.. وهذه الثقة تعكس، أيضا، الاقتناع العام بأن خصالكم المهنية والشخصية هي ضمان لقيادة حكيمة ورصينة لمفوضية الاتحاد الإفريقي، في الوقت الذي تشرع فيه منظمتنا في إصلاحات مؤسساتية عميقة لهيئاتها ومناهج عملها".وأكد الملك محمد السادس لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، دعم المملكة المغربية الذي يمكن للمسؤول الأفريقي مواصلة التعويل عليه خلال رئاسته وأثناء تنفيذ أولوياته.