مجلس القضاء الأعلى ينعى المستشار مقبل شاكر: رمزا مشرفا للقضاة

نعى المستشار عبد الله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وقضاة المجلس ونواب محكمة النقض، ببالغ الحزن والأسى المرحوم المستشار مقبل شاكر، رئيس القضاء الأعلى الأسبق.وقالوا أن رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق كان شيخا من شيوخ القضاء المصري الشامخ الذي طالما كان رمزا مشرفا للقضاء المصري، وصاحب مسيرة مشرفة في كافة مراحل تاريخه القضائي، قدم دائما كل غال وثمين في سبيل إعلاء كلمة الحق وتحقيق العدل بين أبناء مصرنا الغالية.