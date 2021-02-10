الجزائر تشارك في اجتماع مجلس رؤساء الأركان بمالي

شاركت الجزائر في لمجلس رؤساء الأركان لدول أعضاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة في العاصمة المالية باماكو، الذي عقد بدعوة من العميد امرو ديارة، رئيس الأركان العامة للجيوش بمالي.وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء إنه شارك في الاجتماع وفد من أركان الجيش الجزائري بقيادة اللواء محمد قايدي، رئيس دائرة الاستعمال والتحضير (هيئة العمليات) نيابة عن الفريق السعيد شنقريحة، رئيس الأركان الجزائري.وقال البيان "ركز هذا الاجتماع لرؤساء أركان مالي والجزائر وموريتانيا والنيجر لدراسة وتقييم الحالة الأمنية في المنطقة وتبادل التحليلات والأراء منذ الاجتماع الأخير لمجلس رؤساء الأركان لدول أعضاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة، الذي انعقد يوم 30 سبتمبر 2019 بتمنراست بالجزائر".وأضاف البيان "كما كان هذا الاجتماع فرصة لإثراء وتعميق عمل لجنة الأركان العملياتية المشتركة ولتسليم رئاسة مجلس رؤساء الأركان لدول أعضاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة لموريتانيا".وأكد اللواء محمد قايدي في كلمته خلال الاجماع على حرص القيادة العليا للجيش الجزائري على المحافظة على إطار التعاون المتمثل في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، والذي من خلاله يتبادل رؤساء الأركان لجيوش بلدان الميدان التحليلات والآراء بكل حرية حول المواضيع المتعلقة بالمجال الأمني في المنطقة.وشدد اللواء قايدي على ضرورة تضافر الجهود في إطار تعاون واضح وصريح بين الدول الأعضاء، يرتكز خاصة على تبادل المعلومات وتنسيق الأعمال على طرفي الحدود، بالاعتماد على الوسائل والقوى الذاتية.