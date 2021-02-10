استمرار حبس طالب تسبب في وفاة شخص بالتجمع

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، حبس «م.ع»، طالب جامعي، تسبب في وفاة شخص بمنطقة التجمع، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.كشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم «م.ع»، 22 سنة، طالب جامعي، سار عكس الطريق بسرعة عالية، ما أسفر عن اصطدامه بشخص أثناء عبوره الطريق وتوفى في الحال.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع يفيد بقيام طالب باصطدام شخص أثناء سيره عكس الاتجاه وبإجراء التحريات اللازمة، تبين صحة البلاغ وتم نقلهم للمستشفى، وضبط المتهم.وتحرر المحضر اللازم، والإحالة للنيابة التي تولت التحقيق.