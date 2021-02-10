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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«الدولية للهجرة»: مبادرة «قوارب إنقاذ الحياة» قدمت حلولا جذرية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:11 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال لوران دى بويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة، إن هناك العديد من المبادرات بالتعاون مع المؤسسات المختلفة لتوعية الشباب من هم دون 18 عاما الذي يترك مصر للبحث عن فرص فى الخارج، من خلال حوار أفضل مع الشباب لمنعهم من الهجرة غير القانونية أو الذهاب للمهربين لاستغلالهم، ونريد توقيع اتفاقية مع مؤسسة لمحاربة الهجرة غير الشرعية، لإخبار الشباب حول مخاطر الاتجار فى البشر والتهرب لحماية المصريين، وإيجاد حلولًا لهم ودمجهم فى المجتمع.

وتابع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "نعمل مع وزارة الهجرة، لتحريك مبادرة (قوارب إنقاذ الحياة) وهى تقدم حلول إيجابية لوضع الشباب فى المجتمع، وحلول جذرية، لتحسين قدرتهم، والعمل مع وزارة القوى العاملة لاستثمار القطاع الخاص فى هؤلاء الشباب، والعمل مع وزارة التضامن لتكبير برنامج شبكة الأمان الخاصة بالحكومة حتى نتمكن أن الجميع متواجد فيه خاصة بعد جائحة فيروس كورونا".

وأشار إلى أن المنظمة تعمل على نقل خبرات الدولة المصرية للقارة الإفريقية، ويتم العمل على توفير مساعدة مباشرة لمساعدة المهاجرين خاصة الفئات الأولى بالرعاية والمشردين وأطفال الشوارع، لمنحهم أموال والقدرة على الوصول للخدمات الصحية، والتركيز فى المجتمعات الكبيرة مثل الجيزة لمساعدة المحافظة أن يكون هناك تسهيلات للسكان، متابعا:" نعلم أن مصر تستقبل الكثير من المهاجرين ويتم استقبالهم بحفاوة".

ووجه حديثه لأعضاء اللجنة قائلا: "أعلم أن هناك عجز في الأطباء والممرضات المصريين، وهذه مشكلة في العالم كله، ومن بين المهاجرين أطباء وممرضين وممرضات كيف يمكن أن تكون هناك طريقة ليعملوا؟، خاصة في دعم الاستجابة لهذا الوباء العالمي وعمليات التطعيم، وفي ذات الوقت ستعتبر مشاركة إيجابية".

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