«بحبك» جديد أحمد جمال في عيد الحب

يطرح النجم أحمد جمال، اليوم، لجمهوره ومحبيه أغنيته الجديدة "بحبك" وهى أغنية رومانسية عاطفية، يصرح فيها عن مشاعره تجاه حبيبه ويصف مقدار حبه له بمناسبة عيد الحب.و أغنية "بحبك" هي الأغنية السادسة من ألبومه الجديد وهى من كلمات نور الدين محمد والحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى محمد العشى ومن إنتاج شركة "مزيكا" وهى الأن على موقع "يوتيوب" وتقول كلماتها:بحبك قد نور الشمس.. وقد ما ضيها دفابحبك في الكلام والهمس.. يا حالة عشق مختلفةمعاك الجنة انا فيها.. خلاص طولت النجوم عادىفي كل كلمة أغنيها.. هقول اسمك بصوت هادى