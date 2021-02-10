«بحبك» جديد أحمد جمال في عيد الحب
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:11 م
حسن أمينطباعة
يطرح النجم أحمد جمال، اليوم، لجمهوره ومحبيه أغنيته الجديدة "بحبك" وهى أغنية رومانسية عاطفية، يصرح فيها عن مشاعره تجاه حبيبه ويصف مقدار حبه له بمناسبة عيد الحب.
و أغنية "بحبك" هي الأغنية السادسة من ألبومه الجديد وهى من كلمات نور الدين محمد والحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى محمد العشى ومن إنتاج شركة "مزيكا" وهى الأن على موقع "يوتيوب" وتقول كلماتها:
بحبك قد نور الشمس.. وقد ما ضيها دفا
بحبك في الكلام والهمس.. يا حالة عشق مختلفة
معاك الجنة انا فيها.. خلاص طولت النجوم عادى
في كل كلمة أغنيها.. هقول اسمك بصوت هادى
و أغنية "بحبك" هي الأغنية السادسة من ألبومه الجديد وهى من كلمات نور الدين محمد والحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى محمد العشى ومن إنتاج شركة "مزيكا" وهى الأن على موقع "يوتيوب" وتقول كلماتها:
بحبك قد نور الشمس.. وقد ما ضيها دفا
بحبك في الكلام والهمس.. يا حالة عشق مختلفة
معاك الجنة انا فيها.. خلاص طولت النجوم عادى
في كل كلمة أغنيها.. هقول اسمك بصوت هادى