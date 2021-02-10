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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين شمال شرقي الجزائر

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:10 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن كشف وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية وقنبلة بولايتي تبسة وسكيكدة، شمال شرقي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها، إنه في سياق الجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والسكينة في مختلف أنحاء الوطن، نفذت وحدات الجيش خلال الفترة من 3 إلى 9 فبراير الجاري، العديد من العمليات التي تؤكد نتائجها على الاحترافية العالية والاستعداد الدائم للقوات المسلحة على حماية البلاد من كل أشكال التهديدات الأمنية.

وأضاف البيان أنه في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت قوات الجيش بكل من ولايتي تبسة وسكيكدة مخبأ للإرهابيين وقنبلة تقليدية الصنع، في حين تم ضبط بندقية تكرارية بالمدية.

وأشار إلى أن قوات حرس السواحل تمكنت من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 110 أشخاص كانوا على متن قوارب بكل من وهران والشلف (شمال غرب)، وعنابة وبجاية والطارف (شمال شرق)، فيما تم توقيف 169مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار وبرج باجي مختار وإليزي (جنوب) وتلمسان والنعامة (شمال غرب).

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