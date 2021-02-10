قطع المياه 12 ساعة عن 17 منطقة وجهة بالقاهرة السبت المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (الريان، عرب الجرعان، إسكانات الأهالي خلف سبيكو، إسكانات النيل بجميع حروفها، صف ضباط وأملاك 2، تقسيم مكة، القاهرة 2، القاهرة د، القاهرة ج، إسكندرية 1، الدلتا 1، البركة، كفر أبو صير، سيجال، البركة الشرقية والغربية، الأمن المركزي، المؤسسة العقابية، أحواض الطويل وداود وحشان، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح السبت المقبل وحتى العاشرة مساء نفس اليوم.وقالت الشركة القابضة، في بيان لها اليوم، إن انقطاع المياه نظرًا لأعمال تنفيذ توسعات بالطريق الدائري، الأمر الذي يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 900 مم.وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.وأوضحت الشركة أنه يتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.