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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

معهد إيفو: الفتح المبكر لن يساعد الاقتصاد في ألمانيا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:09 م
معهد إيفو
معهد إيفو
وكالات
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قال كليمنس فوست، رئيس معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية، أن إنهاء الإغلاق بفيروس كورونا بصورة سابقة لأوانها سيؤدي إلى الضرر وليس إلى المنفعة.

وقال ئيس معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية، اليوم الأربعاء، في ميونخ خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، "لن تُحل المشكلة إذا فتحنا أبوابنا رغم ارتفاع معدل الإصابة".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى دراسات أفادت بأن 80% من الخسائر الاقتصادية ناجمة عن الجائحة نفسها، و20% فقط بسبب القيود على الحياة الاقتصادية، وقال: "إذا محونا نسبة الـ 20% هذه الآن وقبلنا من أجل ذلك أن تزداد الإصابات بشكل كبير، فسيكون لدينا ضرر كبير لاحقا علينا أن نفترض أنه
سيكون من المضر اقتصاديا أن نلتحم بموجة ثالثة، حينها لن يساعد الفتح في شيء".

وأشار "فوست" إلى الولايات المتحدة على سبيل المثال، حيث رفض حكام العديد من الولايات فرض ارتداء الكمامات وقيود الاختلاط وعمليات الإغلاق في المرحلة الأولى من الجائحة، مضيفا "كانت الحالة هناك أن الولايات التي فتحت بنفس حالة العدوى لم تجن أي فوائد أو جنت فوائد محدودة للغاية أي شخص يعتقد أنه يمكن استخدام الفتح لفعل شيء جيد بغض النظر عن حالة العدوى فهو مخطئ".

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