الجزائر تؤكد تضامنها الثابت مع الشعب الليبي

أكد صبري بوقدوم، وزير الشؤون الخارجية الجزائري، اليوم الأربعاء، تضامن بلاده الثابت مع الشعب الليبي وموقفها الرافض لجميع أشكال التدخل في شؤونه الداخلية، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الليبي المنتخب عبد الحميد دبيبة.وقال وزير الشؤون الخارجية الجزائري، في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر)، "سررت باتصال أخي عبد الحميد دبيبة رئيس الوزراء المنتخب لدولة ليبيا، وأكدت استعدادنا للتعاون والعمل معا لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد"، وشدد على تضامن الجزائر الثابت مع الشعب الليبي الشقيق وموقفها الرافض لجميع أشكال التدخل في شؤونه الداخلية ".كان المشاركون في منتدى الحوار السياسي الليبي، برعاية الأمم المتحدة، صوتوا يوم الجمعة الماضي، في عمليات الاقتراع والمفاوضات التي رعتها بعثة الأمم المتحدة، لصالح عبد الحميد دبيبة رئيسا لحكومة انتقالية تتولى مهمة التحضير للانتخابات المقررة في ديسمبر القادم.