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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

470 دارسا مصريا بالخارج يسجلون بمركز «الهجرة» للحوار

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:09 م
وزارة الهجرة
وزارة الهجرة
وفاء علي - أميرة ممدوح
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أعلن مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج MEDCE، وصول عدد الدارسين بالخارج الذين سجلوا عبر الموقع لـ 470 دارس عبر المنصة الرسمية للمركز، منذ إطلاق السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج، نهاية الشهر الماضي.

ويعد مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج MEDCE هو الأول من نوعه في مصر والمنطقة، ويعمل على توفير خدمات وأنشطة متعددة مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج واستدامة التواصل معهم، من خلال إطلاق منصة تفاعلية كاملة للمركز تستهدف جميع المصريين الدارسين بالخارج، لدعم وطنهم معرفيا وبحثيا سواء اختاروا العودة إلى البلاد أو العمل خارجها، وليكونوا حائط صد قوي ضد محاولات الاستقطاب السياسي والثقافي لشباب الدارسين بالخارج.

ويتضمن المركز عدة فاعليات تنقسم إلى فعاليات رقمية وواقعية، حيث تشتمل الفاعليات الرقمية على: تدريبات على المهارات الشخصية soft skills، عصف ذهني تهدف إلى مناقشة فكرة ما لتنميتها وتطويرها، وكذلك ورش عمل مختلفة حسب التخصصات، محاضرات لموضوع ما أو فكرة أو حدث تاريخي، جلسات حوارية لمناقشة كتاب، مقابلة شهرية مع شخصية شهيرة، جلسة تفاعلية لمناقشة الخطة المستقبلية للمركز، جلسات حوارية Panel، فعالية call for ideas عن موضوع مهم أو مشروع جديد يخص مصر أو إحدى الوزارات أو القطاعات الفاعليات الواقعية، حفل استقبال للدفعات الجديدة، بجانب اجتماعات مع متخذي القرار في مصر، محاضرات وزيارات ميدانية لأهم المواقع والمشروعات في مصر.

يضم المركز أيضا شبكات طلابية Students Networks لمساعدة دوائر المصريين بالخارج في تكوين دوائرهم حسب موقعهم الجغرافي، فضلا عن وجود مركز للتدريب الصيفي يشمل نادي الكتاب، وتوفير فرص تدريبية للطلاب الدارسين خلال فترة عطلتهم الصيفية، وتنظيم زيارات لتفقد المشروعات القومية والمصانع والمدن الجديدة تحت عنوان "زوروا مصر".

وجاءت شروط العضوية الخاصة بالانضمام إلى المنصة الرقمية للمركز كالتالي:

1- أن يكونتكون من شباب شابات الدارسين بالخارج.

2- مصري الجنسية.

3- أن يكون تواجده خارج مصر فقط لغرض الدراسة.

4- أن يكون من المهاجرين أو المقيمين بتلك الدول بشكل كامل.

5- أن يلتزم بقيم وأخلاقيات عمل المركز.

6- يكون قد مر على وجوده بالخارج سنة على الأقل.

على أن تكون خطوات الحصول على العضوية بالمنصة الرقمية للمركز كالآتي:

1- التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمركز الحوار:
https:medcegypt.net

2- استكمال جميع المعلومات والبيانات المطلوبة للبدء في الاشتراك في الفعاليات.

3- يقوم المركز بإرسال كلمة دخول ورقم سري وجميع تفاصيل العضوية إلى المشتركين الجدد لتأكيد اشتراكهم.

4- يجب على كل عضو أن يستكمل بياناته خلال أسبوع من تلقيه تفاصيل دخول حسابه وألا يعتبر التسجيل لاغي، وعليها أن يقوم بالتسجيل مجددًا ببريد إلكتروني مختلف.

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