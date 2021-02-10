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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توفير 7 منافذ متحركة للسلع الغذائية في أحياء ومدن الدقهلية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:09 م
أيمن مختار
أيمن مختار
عمرو الحوتى
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أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، في بيان له، اليوم، بأنه تم توفير عدد 7 منافذ متحركة بعدد من مدن واحياء المحافظة، لبيع عدد من السلع الغذائية بأسعار مخفضة  للمواطنين بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذا يأتي هذا في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين، بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين  والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار ومنع استغلال المواطنين، وأشاد بجودة المعروضات من السلع الغذائية من اللحوم والأسماك  بالمنافذ الحالية، وتناسب أسعارها للمواطنين والتي سبق وان تفقدها محافظ الدقهلية، في بداية تدشين المشروع بمدينة المنصورة الأسابيع الماضية.

وأضاف المحافظ أنه تم إقامة منافذ في كل من ميت غمر،وطلخا وعدد من المناطق بمدينة المنصورة شملت شارع جيهان، وميدان الاستاد، وشارع قناة السويس، ومنطقة سندوب وأمام ديوان عام المحافظة، مشيرا إلى أنه سيتم الدفع بمزيد من المنافذ المتحركة في جميع أنحاء المحافظة، في مراحل متتالية لمحاربة الغلاء وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة .

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