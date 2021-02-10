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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إصابة 3 أشخاص باختناق في حريق شقتهم بالهرم

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:16 م
حريق
حريق
ندى حمدي
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أصيب 3 أشخاص بينهم طفل 3 سنوات بحالة اختناق، اليوم الأربعاء، إثر اشتعال النيران في غرفة النوم بسبب «الدفاية»، بمنطقة الهرم.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجده بإصابة 3 أشخاص بحالة اختناق، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث.

وتبين إصابة ربة منزل وزوجها وطفلها 3 سنوات بحالة اختناق بعدما أشعلوا النيران للتدفئة داخل غرفة النوم ووضع أقراص لقتل الحشرات وخلدوا للنوم، وأصيبوا بحالة اختناق، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، العرض على النيابة للتحقيق.

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