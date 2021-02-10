إصابة 3 أشخاص باختناق في حريق شقتهم بالهرم

أصيب 3 أشخاص بينهم طفل 3 سنوات بحالة اختناق، اليوم الأربعاء، إثر اشتعال النيران في غرفة النوم بسبب «الدفاية»، بمنطقة الهرم.ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجده بإصابة 3 أشخاص بحالة اختناق، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث.وتبين إصابة ربة منزل وزوجها وطفلها 3 سنوات بحالة اختناق بعدما أشعلوا النيران للتدفئة داخل غرفة النوم ووضع أقراص لقتل الحشرات وخلدوا للنوم، وأصيبوا بحالة اختناق، ولا توجد شبهة جنائية.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، العرض على النيابة للتحقيق.