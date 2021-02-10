رئيس هيئة النظافة يطالب بسرعة الانتهاء من تطوير حديقة الطفل بمدينة نصر

طالب اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، القائمين على تطوير حديقة الطفل بمدينة نصر، بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية.وتفقد رئيس هيئة نظافة القاهرة مستوي العمل في تطوير السور الخارجي وأثنى على قسم الحدادة بالورش الإنتاجية.وواصلت هيئة نظافة القاهرة من أعمالها التطويرية لحديقة الطفل حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال برفع كفائتها من تغير نظام ري وكهرباء وإنارة وطرقات داخل الحديقة بالإضافة إلى تغيير مقاعد الحديقةـ وكلف محافظ القاهرة رئيس الهيئة بسرعة الانتهاء باعتبارها واحدة من أهم حدائق محافظة القاهرة.وتقع حديقة الطفل على مساحة 20 فدانا بين شوارع مكرم عبيد وأبو داوود الظاهرى وأحمد فخرى وعبد الرازق السنهورى بمدينة نصر وتعد متنفس لأهالى المنطقة كما تضم ملاهى وكافيتريات وملاعب لألعاب الشارع.