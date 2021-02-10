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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«التعاونيات الثقافية» محاضرة بمركز خليل السكاكيني الثقافي

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:19 م
مركز خليل السكاكيني
مركز خليل السكاكيني
إيمان عادل
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ينظم مركز خليل السكاكيني الثقافي مداخلة وحوار بعنوان "التعاونيات الثقافية" تقدمها عالية الروسان بناءً على مقترح من إعدادها تبعًا لعدة لقاءات وحوارات عقدها المركز بعنوان "الحماية الاجتماعية في القطاع الثقافي"، وذلك يوم السبت 13 فبراير في تمام الخامسة مساءً عبر زووم.

*يجب التسجيل من خلال الرابط أدناه للحصول على رابط الفعالية عبر زووم:
https:docs.google.com...1FAIpQLSeIguXWFE7...viewform...

تأتي المحاضرة استمرارًا لطرح مركز خليل السكاكيني الثقافي حول الحماية الاجتماعية للعاملين في المجال الثقافي والفني، وضمن اللقاءات الحوارية التي تدور حول ضرورة إيجاد حلول لمشاكل الواقع المعيشي. من هنا، برزت ضرورة ايجاد كيان جامع ومستقل يضم العاملين في المجال الثقافي والفني في منظومة تسعى نحو احتواء رؤى وجهود الفنانين والعاملين في المجال الثقافي، حلول لا تؤخذ بالظاهر، بل تتخلل عمق الواقع الذي يعيشونه مع العمل على أن تؤسس لقواعد دعم، وضمان وحماية تتسم بالديمومة والاستمرارية.

يركز هذا اللقاء على فكرة المقترح وعرضه ليتم مناقشته والتفكير به مع المجتمع الأوسع وكمبادرة للعمل والممارسة.

عالية الروسان ناشطة في مجال الثقافة والفنون في السياق التحرري، حصلت على درجة البكالوريوس من كلية الفنون الجميلة قسم التصميم الداخلي في جامعة النجاح الوطنية عام 2007، كما درست في أساسيات المسرح عام 2015 في مسرح الحرية، وتعمل في مجال تنسيق وإدارة المشاريع الثقافية والفنية منذ عام 2013.

هذا المشروع بدعم من شبكة المنظمات الأهلية PNGO، ضمن مشروع "شبكات واتحادات المجتمع المدني المحرك الأساسي للتنمية والتأثير في السياسات.

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