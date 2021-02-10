سلطان عمان يهنئ الإمارات بوصول «مسبار الأمل» للمريخ

بعث سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى مدار كوكب المريخ.وأعرب سلطان عمان، عن تهنئته للشعب الإماراتي على تحقيق هذا الإنجاز العلمي البارز في مجال استكشاف الفضاء.ونجح مسبار "الأمل" الإماراتي، أمس الثلاثاء، في دخول مدار كوكب المريخ، كأول انطلاقة عربية من نوعها إلى الكوكب الأحمر، ليبدأ مهمته العلمية في اكتشاف الغلاف الجوي للكوكب، وذلك بعد إقلاعه باتجاه المريخ في يوليو من العام الماضي.