رئيس جامعة بني سويف: بدء امتحانات التعليم المدمج 26 فبراير

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، عن موعد بدء امتحانات مركز التعليم المدمج والتي تبدأ في السادس والعشرين من شهر فبراير الجاري.جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة مركز التعليم وذلك بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور سامح المراغي نائب رئيس لجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عباس مدير المركز.وناقش المجلس عددًا من الموضوعات منها الموافقة على بدء برنامج الإعاقة البصرية بكلية علوم ذوي الإعاقة والاستعداد لأعمال امتحانات دور فبراير 2021 وفقا للقواعد المتبعة بكليات الجامعة في الامتحانات مع تطبيق كافة القواعد والإجراءات الاحترازية حفاظا على الصحة العامة.