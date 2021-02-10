العراق يرفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة إلى آسيا في مارس

أظهرت وثيقة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) اليوم الأربعاء، أن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في شحنات مارس المتجهة إلى آسيا.وحددت سومو سعر بيع خام البصرة الخفيف الرسمي إلى آسيا بعلاوة 1.15 دولار للبرميل إلى خامي عمان ودبي القياسيين، مقارنة بعلاوة 1.10 دولار للبرميل في فبراير.