«بيطري الشرقية» يغلق 4 معارض أدوية ويضبط 3173 عبوة دواء مخالف

أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن المديرية بالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين والتفتيش الصيدلي وشرطة المسطحات وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، شنت حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، خلال شهر يناير الماضي.أسفرت عن تحرير 8 محاضر مخالفة لـ 8 معارض بيطرية وضـبط 3173 عبوة لـ62 صنف دواء بيطري مخالف (منتهي الصلاحية – مجهول المصدر - محظور تداوله بيطريا)، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا وتنفيذ 4 قرارات غلق إداري لمعارض الأدوية المخالفة.