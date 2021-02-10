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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن»: نستهدف توسيع قاعدة المستفيدات من الألف يوم الأولى للطفل

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:13 م
نيفين القباج،
نيفين القباج،
ولاء جمال
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قالت الدكتورة آمال ذكي، مستشار برنامج وعي للتنمية المجتمعية، مسئول برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل، إنه تم تدريب الرائدات الريفيات والعاملين في مجال الصحة المجتمعية التابعين للوزارة، في إطار البرنامج الوطني، لافتة إلى أنها تبدأ منذ الحمل وحتى إتمام الطفل عامين.

وأضافت ذكي، في تصريحات صحفية، أنه يتم التركيز من خلال تلك الرسائل على تغذية  الطفل جيدا، وأن يكون إدراكه سليم، والالتزام بالتطعيمات لكلا من الأم والطفل، والاهتمام بالرضاعة الطبيعية المطلقة خلال الـ6 أشهر الأولى، ومتابعة منحنى النمو للطفل من خلال متابعة الوزن والطول والاهتمام بالتغذية السليمة.

وأكدت مسئول البرنامج، أن رسائل البرنامج ستتم  من خلال الاعتماد على التابلت، لافتة إلى أن التابلت الذي سيتم توزيعه على مكلفات الخدمة العامة والرائدات الريفيات، سيكون عليه رسائل صحة الأم والطفل، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع التابلت على الرائدات الريفيات ومكلفات الخدمات العاملات ضمن البرنامج.

ولفتت إلى أنه تم تدريب 7 آلاف خدمة عامة وألفين رائدة ريفية، سيعملون ضمن البرنامج، بالإضافة إلى مشاركة مستفيدات تكافل وكرامة المتطوعات لتوعية الأسر.

من جهتها، أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج "الألف يوم الأولى" في حياة الطفل يستهدف 41 ألف سيدة، مشيرة إلى أن الوزارة تطمح للوصول إلى 80 ألف سيدة بنهاية العام.

وأضافت أن البرنامج يستهدف زيادة المعرفة التغذوية والصحية للأمهات الحوامل والمرضعات اللاتي لديهن أطفال دون سن الثانية، لافتة إلى أنه يتم صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهريًا، بشرط المتابعة الصحية وإجراءات التطعيم للأطفال، بالإضافة إلى رعاية الصحة الإنجابية للنساء.

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