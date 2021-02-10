مصدر: خفض تذاكر القطارات الروسية حتى 10% ضمن «حياة كريمة» الأسبوع المقبل

قال مصدر في هيئة السكة الحديد، إنه جرى تشكيل لجنة من وزارة النقل ومسئولين بالهيئة لدراسة خفض أسعار التذاكر الخاصة بالقطارات الروسية على الوجهين البحري والقبلي.وأضاف المصدر فى تصريحات للدستور، أن الأمر قيد الدراسة للوصول لأفضل الأرقام الخاصة بالتسعيرة للقطارات الروسية، متوقعًا تطبيقه بداية من الأسبوع المقبل.وتابع أن خفض أسعار التذاكر سيكون بين 5 إلى 10%؜ في بعض القطارات الروسية، مشيرًا إلى أن أبرز أسباب خفض أسعار التذاكر يرجع إلى رغبة وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية في التنافسية وجذب أكبر عدد ممكن من جمهور الركاب لاستقلال خدمة القطارات الروسية، بالإضافة إلى توفير "حياة كريمة" لجمهور الركاب وتوفير خدمة مميزة لهم بتكلفة أقل، وكذلك الحرص على راحة الركاب.