مصر للطيران تسير 57 رحلة جوية بمطار القاهرة غدًا

تسير مصر للطيران غدًا الخميس، بمطار القاهرة الدولي، ٥٧ رحلة جوية بمعدل ٣٩ رحلة دولية، و١٥ رحلة داخلية، و٣ رحلات شحن جوى، تنقل ٤٦٦٧ راكبا.وتسير الرحلات الدولية إلى كل من تورنتو، بيروت، أكرا، نادجامينا، كازبلانكا، تونس، لاجوس، أبوجا، الدوحة، أبوظبي، لندن، باريس، موسكو، اسطنبول، نيويورك، فرانكفورت، دبي، بغداد، البحرين، الخرطوم، عمان، عنتيبي، أديس أبابا، الشارقة، مسقط، جوهانسبرج، والداخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية والتجارية والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية.