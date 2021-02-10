سرقة «طبنجات ميري» من مركز شرطة في سوهاج

تعرض مركز شرطة دار السلام محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، لواقعة سرقة أسلحة ميري من داخل مخازن السلاحليك فى بمنى قسم الشرطة بدار السلام.وتواصل فرق البحث العمل للتوصل إلى المتهمين، وتم تفريغ الكاميرات داخل وخارج القسم لمحاولة الوقوف على ملابسات الواقعة، كما تم مناقشة أفراد الشرطة الموجودين فى القسم وأخذ اقوالهم حول واقعة السرقة.كما صرح مصدر مطلع أن عدد الأسلحة المسروقة أكثر من 3 طبناجات ميرى تمت سرقتها من مخزن السلاح أثناء غياب المسؤول عن حماية المخزن، وتم التوصل إلى أحد المتهمين.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.