نمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الصين بنسبة 21%

كشف المهندس تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة معلومات التصدير بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات الصناعات الغذائية إلى الصين سجلت نحو 36 مليون دولار، خلال 2020 فى مقابل 21 مليون دولار خلال 2019 بنمو قدره 21%.وأضاف «الضوي»، خلال الندوة التى ينظمها المجلس تحت عنوان "تطور الصادرات الغذائية المصرية إلى الصين وأهم وارداتها عبر "الفيديو كونفرانس"، اليوم الأربعاء، أن صادرات القطاع للسوق الصينية شهدت نموا بنسبة 836% خلال الفترة من 2014-2020، منوهًا بأن هناك تطورا وزيادة ملحوظة فى صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى الصين فى السنوات الـ 7 الماضية، حيث سجلت 4 ملايين دولار خلال 2014 لتتراجع لـ 3 ملايين دولار خلال 2015، لتنمو لنحو 4 ملايين دولار خلال 2016، ثم لنحو 10 ملايين دولار خلال 2017، ثم 12 مليون دولار خلال 2018.