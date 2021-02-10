شكوى لـ«الأعلى للإعلام» لمنع ظهور رضا عبدالعال بالفضائيات

تقدم المحامي محمد رشوان، بصفته وكيلًا عن المواطنين ربيع يس ومختار مختار وعماد النحاس، بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى للإعلام لمنع ظهور مدرب الكرة رضا عبدالعال على الفضائيات.وطلب المحامي في الشكوى وقف الظهور الإعلامي للسيد رضا محمد عبدالعال سلطان، وشهرته رضا عبدالعال، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده وفقًا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، لما بدر منه تجاه الشاكين، مع التنبيه على قناتين بالالتزام بميثاق الشرف الإعلامي.