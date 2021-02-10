اقتراح برلمانى للإبقاء على فائدة مناسبة للأوعية الادخارية

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي للنظر في إبقاء نسبة فائدة مناسبة على الأوعية الادخارية (الشهادات والودائع) لحسابات صغار المودعين التي لا تزيد إيداعاتهم عن مائة ألف جنيه.وأشارت "سعيد"، إلى أن كثيرًا من الأسر المتوسطة الدخل تعتمد على فائدة هذا الوعاء الادخاري في تحمل تكاليف المعيشة ومواجهة ارتفاع الأسعار وغيرها من متطلبات الحياة، ولا شك أن خفض هذه الفائدة نظرًا لتحسن الوضع المالي والاقتصادي ومعدلات التضخم سوف يزيد من أعبائهم وعدم قدرتهم على تحمل أعباء المعيشة، خاصة أن خفض معدلات الفقر هو أحد أهداف التنمية المستدامة 2030.