61 وفاة و7585 إصابة جديدة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 61 حالة وفاة و7585 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و489 ألف حالة.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 58 ألفا و686 حالة.وأشارت إلى أن 3743 من المصابين في وضع حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و272 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).