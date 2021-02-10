هيئة حقوقية يمنية تدين إصدار مليشيات الحوثي حكمًا بإعدام 11 نائبًا

أدانت هيئة يمنية حقوقية للدفاع عن المعتقلين والمخفيين، إصدار محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء، حكما بإعدام 11 برلمانيا رميا بالرصاص في ميدان التحرير وسط صنعاء بتهمة التخابر وبسبب المشاركة في جلسة مجلس النواب التي عقدت بمدينة سيئون في محافظة حضرموت في أبريل 2019.وقال رئيس الهيئة المحامي عبدالباسط غازي - في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأربعاء - إن "المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة للحوثيين برئاسة محمد مفلح حكمت بإدانة وإعدام 11 برلمانيا من أعضاء مجلس النواب، كما حكمت بمصادرة كافة ممتلكات النواب بالداخل والخارج".وأضاف أن قائمة المحكوم عليهم من قبل المحكمة الحوثية بالإعدام، هم النواب حميد الأحمر، إنصاف مايو، بكيل ناجي الصوفي، زيد الشامي، سعيد مبارك دومان، علي عشال، علي محمد المعمري، غالب القرشي، محمد رشاد العليمي، نجيب سعيد غانم، وأحمد عباس النهاري.يذكر أن المحكمة الحوثية قضت في مارس الماضي، بإعدام 35 نائبا، بنفس التهم، وسبق للحوثيين أن قاموا بنهب عدد من المنازل التابعة لنواب وسياسيين يمنيين، والبسط عليها، وإخراج السكان منها بشكل نهائي.وكانت منظمة حقوقية، كشفت عن إصدار المحاكم الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي أكثر من 200 حكم بالإعدام ضد معارضين سياسيين ومدنيين بينهم أربعة صحافيين في قضايا ذات طابع سياسي، منذ عام 2017.