«المعرفة في زمن الحراك الشّعبي» محاضرة بمعهد العلوم الاجتماعية

ينظم معهد العلوم الاجتماعية حلقة النّقاش الأولى في حلقات الذّكرى العاشرة لتأسيس المجلس العربي للعلوم الاجتماعيّة، وذلك مساء اليوم الأربعاء 10 فبراير من الخامسة حتى السابعة مساءً.يحاضر في اللقاء الدكتور محمّد باميه رئيس مجلس أمناء المجلس العربيّ للعلوم الاجتماعيّة وأستاذ في علم الاجتماع في جامعة بيتسبرغ-الولايات المتحدة الأميركية، والدكتور خضر زكريا رئيس الجمعيّة السوريّة للعلوم الاجتماعية، وإدريس كسيكس كاتب وأستاذ في HEM- المغرب، وستناي شامي المديرة العامّة للمجلس العربي للعلوم الاجتماعيّة.تدير المحاضرة الميسّرة: ستناي شامي، وتُعقَد حلقة النّقاش الشبكيّة باللّغة العربيّة مع ترجمةٍ فوريّة إلى اللّغة الإنجليزيّة، للمسجّلينات عبر منصّة "زوم" وتُبثّ مباشرةً على صفحة المجلس العربي للعلوم الاجتماعيّة في "فايسبوك".