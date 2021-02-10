الترخيص لـ10 محلات بالمشاركة في الأوكازيون الشتوي بشمال سيناء

أعلن المهندس علاء سمري، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، فتح الباب لاستقبال طلبات المحلات التجارية التابعة للقطاع العام والخاص للحصول على تراخيص؛ للمشاركة في الأوكازيون الشتوي بتخفيضات بنسبة 25% و50%، حيث تم منح 10 محلات تراخيص الانضمام للأوكازيون.وأضاف سمري، أن المحل له حق في المشاركة في الأوكازيون الشتوي لمدة 14 يوما بالتناوب مع المحلات الأخرى، شرط وجود السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وتحديد المنتجات والسلع التي تشارك في الأوكازيون ونسب الخصومات.وتابع: أن هناك حملات رقابية على المحلات التجارية التي تشارك في الأوكازيون الشتوي للتأكد من التخفيضات أنها خصومات حقيقية وأن الأسعار على المنتجات معلنة باللغة العربية أو بلغتين على أن تكون إحداهما اللغة العربية وأن يكون هناك ترخيص.