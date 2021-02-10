«الأمن والتعاون الأوروبي»: ملتزمون بدعم جهود حل النزاعات الدولية

أكدت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، اليوم، التزامها بدعم الجهود المبذولة لمعالجة وحل النزاعات والأزمات المستمرة في منطقة دول المنظمة، بما في ذلك تعزيز الخطوات الملموسة لتحسين وضع الأشخاص المتضررين من النزاعات.جاء ذلك في بيان للمنظمة الأوروبية، اليوم الأربعاء، بمناسبة ختام زيارة هيلجا شميد، الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي إلى السويد، والتي استمرت يومين حيث بحثت مع الرئيس الحالي للمنظمة ووزيرة خارجية السويد آن ليند، تفعيل نشاط ودور المنظمة الأوروبية.وقال البيان إن الجانبين شددا على ضرورة تنسيق جهودهما لبناء الأمن في جميع أنحاء منطقة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، فضلًا عن كيفية ضمان حصول المنظمة على الموارد التي تحتاجها واستخدامها بفعالية إلى جانب التصدي للتهديدات عبر الوطنية ودعم التقدم المستدام.وذكر البيان أن المنظمة الأوروبية سوف تعمل على زيادة إشراك المجتمع المدني، والشباب، والنهوض بالمساواة بين الجنسين ولا سيما أجندة المرأة، والسلام، والأمن، والتمكين الاقتصادي، للمرأة باعتبارها أمورا ضرورية لبناء الأمن بشكل شامل.