دراسة: ثلث أطفال ألمانيا يعانون اضطرابات نفسية خلال كورونا

كشفت دراسة حديثة أن نحو ثلث الأطفال في ألمانيا طرأت عليهم اضطرابات نفسية عقب بدء جائحة كورونا قبل نحو عام.وكانت هذه نتيجة المسح الثاني لما يسمى دراسة "كوسبي" التي تجريها مستشفى "هامبورج-إيبندورف" الجامعي، والتي تم إعلان نتائجها اليوم الأربعاء.وقالت المشرفة على الدراسة، أولريكه رافينز-زيبرر، إن القلق والمخاوف تزايدت مرة أخرى، كما لوحظت أعراض اكتئاب وشكاوى نفسية جسدية بشكل متزايد، مشيرة إلى أن نوعية الحياة آخذة في التدهور.وبحسب البيانات، فإن دراسة "كوسبي" هي الأولى من نوعها في ألمانيا، ومن منتصف ديسمبر حتى منتصف يناير، شارك أكثر من ألف طفل ومراهق وأكثر من 1600 من الآباء في الاستبيان الذي أجري عبر الإنترنت.