مقتل 9 جنود أفغان في هجوم لحركة طالبان بإقليم نمروز

قُتل 9 جنود أفغان على الأقل، في هجمات نفذتها حركة طالبان، بإقليم نمروز الأفغاني.ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية، اليوم الأربعاء، عن مسئولين بالمجلس المحلي لإقليم نمروز قولهم - إن مجموعة كبيرة من مقاتلي حركة طالبان نفذت هجمات على نقاط تفتيش تابعة لقوات الجيش الأفغاني.ووفقا للمسئولين، هاجمت عناصر طالبان النقاط الأمنية بمركبات هامفي المدرعة وأسلحة ثقيلة واستمرت المعارك لساعات.وقال المسئولون، إن الجيش الأفغاني رد على هجمات حركة طالبان، ويقال إن المسلحين غادروا المنطقة بعد سماع صوت طائرة.ويعد إقليم نمروز من أكثر الأقاليم انعدامًا للأمن في البلاد، حيث ينشط مقاتلو طالبان في معظم أجزاء المنطقة.