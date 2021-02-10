التمثيل التجاري ببكين يطالب بضرورة التوسع في التسويق الإلكتروني

طالبت المستشار التجارى ماهيتاب فؤاد رئيس المكتب التجارى المصرى ببكين، شركات الأغذية المصرية بضرورة التوسع في عمليات التسويق الإلكتروني لمنتجاتهم لزيادة الصادرات إلى الصين.جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية اليوم الأربعاء، عبر الفيديو كونفرانس تحت عنوان "فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الصين".وأكدت أهمية الانتقال من عمليات البيع التقليدية للشركات وعمل منصات الكترونية للتعريف بمنتجاتهم، موضحة، أن المستهلكين الصينين قبل جائحة كورونا كانوا يعتمدون على عمليات الشراء الإلكتروني بنسب تتراوح من 10 إلى 25%، ومع الجائحة وقيام الحكومة بإتخاذ إجراءات احترازية زادت النسبة لتتراوح من 50 إلى 60%.